В пруду Ленинского района утонул 13-летний мальчик

Мальчик нырнул в пруд и не выплыл Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 3 августа в пруду Медвежий ручей в поселке Поливановка утонул 13-летний мальчик.

Следователи установили предварительную картину произошедшего.

Подросток вместе с младшей сестрой и бабушкой отдыхали на Медвежьем ручье в Ленинском районе. Отплыв от берега и нырнув в воду, мальчик на поверхности воды больше не появился. Спасти ребенка собственными силами очевидцам не удалось.

Вызванные специалисты облспаса нашли под водой тело ребенка и доставили его на берег.

Следователем и судебно-медицинский эксперт не нашли при внешнем осмотре никаких видимых повреждений на теле мальчика.

Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины его смерти.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.