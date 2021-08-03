В пруду Ленинского района утонул 13-летний мальчик

Мальчик нырнул в пруд и не выплыл
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Днем 3 августа в пруду Медвежий ручей в поселке Поливановка утонул 13-летний мальчик.
Следователи установили предварительную картину произошедшего.
Подросток вместе с младшей сестрой и бабушкой отдыхали на Медвежьем ручье в Ленинском районе. Отплыв от берега и нырнув в воду, мальчик на поверхности воды больше не появился. Спасти ребенка собственными силами очевидцам не удалось.
Вызванные специалисты облспаса нашли под водой тело ребенка и доставили его на берег.
Следователем и судебно-медицинский эксперт не нашли при внешнем осмотре никаких видимых повреждений на теле мальчика.
Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины его смерти.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.