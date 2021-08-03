Бусаргин поручил исключить из получателей господдержки сельхозпредприятия с низкой зарплатой

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поручил пересмотреть принципы оказания мер господдержки сельхозпроизводителям области. Связано это с уровнем зарплат и уплатой налогов.

- Ежегодно из бюджета тратятся сотни миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей, которые несут риски в связи с погодными условиями. Справедливо ли это? Считаю, что да. Но справедливо ли, когда два соседствующих хозяйства платят по-разному зарплаты и налоги (одно на основании закона, а второе через серые схемы), а субсидии получают одинаково, а иногда и недобросовестному достается больше? Ответ очевиден.

Такие факты, к сожалению, есть. И они не единичные. Доходит до абсурда, когда дорогущие иномарки по 10 и даже 20 миллионов берутся в лизинг под нужды сельхозпредприятия! При этом сотрудники довольствуются небольшими зарплатами. На эту проблему обратил внимание и Вячеслав Викторович Володин в ходе недавнего визита в регион.

Обсудили этот вопрос на постоянно действующем совещании. Ситуация требует тщательного анализа. Средняя зарплата в сельском хозяйстве 23 тысячи рублей, что на порядок ниже средней по региону. За такой тяжелый труд наши жители достойны большего. И наша задача добиться этого от аграриев. Министерству сельского хозяйства области поручено разработать предложения, каким образом можно исключить из получателей господдержки предприятия, работающие с применением незаконных схем, - сообщил Бусаргин в своем телеграм-канале.