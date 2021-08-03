Калининский район вырвался в лидеры по сбору зерна в Саратовской области

В Саратовской области на 3 августа насчитывается уже восемь районов, где собрано более 100 000 тонн зерна.

В лидеры вышел Калининский район, где собрано 146,8 тыс. тонн, на втором месте Балашовский с 136,2 тыс. тонн, на третьем - Пугачевский - 134,0 тыс. тонн.

В топ-8 вошли также начавший сбор одним из первых Ершовский район (127,9 тыс. тонн), Екатериновский (116,8 тыс. тонн), Петровский (107,2 тыс. тонн), Самойловский (101,2 тыс. тонн), а также Энгельсский район, уже почти неделю застывший на цифре 100,8 тыс. тонн.

При этом наивысшая урожайность, как и следовало ожидать, отмечена на черноземных полях Балашовского (32,9 ц/га), Новобурасского (24,9 ц/га), Самойловского (24,6 ц/га) районов.