Саратовской области дали кредит на 9,3 млрд рублей под 0,1%

Саратовская область будет экономить 720 млн рублей в год на замещении банковских кредитов бюджетным. Это произойдет благодаря поручению Президента Владимира Путина поддержать регионы с уровнем коммерческого долга более 25%.

Регион получит 9,3 млрд рублей из федерального центра до 2029 года, погашать долг придется начать в 2025-м, также будет возможность закрыть займ досрочно. Процентная ставка составит 0,1% годовых.

Правительство области распределит деньги между областным бюджетом и муниципальными. Региональная казна заменила федеральными деньгами 4,2 млрд коммерческих кредитов.

Саратов получит 5,1 млрд рублей, Энгельсский район – 613,2 млн, Балаковский – 134 млн, Балашовский – 77,5 млн, Татищевский – 45,1, Вольский – 41,2.

- Снижение уровня коммерческой задолженности позволит существенно сократить расходы региона на обслуживание государственного долга. Экономия в годовом исчислении составит 720 млн рублей, в том числе 308 млн рублей – по областному бюджету. Высвободившиеся средства будут направлены на выполнение социально значимых обязательств перед жителями области, - отметила исполняющая обязанности министра финансов области Ирина Бегинина.

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