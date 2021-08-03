В Саратове 12-летний мальчик после отравления алкоголем попал в реанимацию

Следователи Кировского района Саратова начали проверку после отравления юного горожанина алкоголем. Напомним, вчера, 2 августа, с саратовского пляжа забрали перепившего ребенка, который отдыхал там в компании друзей. Прокуратура начала проверку.
В пресс-службе регионального следственного комитета уточнили, что ребенка отвезли в реанимацию.
По предварительным данным, мальчик воспитывается в многодетной неблагополучной семье.
- Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе своевременности постановки семьи на учет в качестве находящейся в социально-опасном положении, а также полноты осуществляемого органами профилактики контроля за условиями жизни и воспитания детей, - говорится в сообщении следователей.
По результатам проверки примут соответствующее решение.
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