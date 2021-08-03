Пьяного 12-летнего мальчика забрали с пляжа на скорой

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту отравления алкоголем 12-летнего мальчика. Вчера, 2 августа, врачи забрали его с саратовского пляжа.

Предварительно установлено, что вчера днем молодой человек отдыхал с друзьями на пляже и перепил. Ребенка забрали на скорой.

Сейчас с подростком всё в порядке.

- По данному факту прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности субъектов системы профилактики, по результатам которой будет дана правовая оценка надлежащего исполнения обязанностей, - говорится в сообщении надзорного органа.

По результатам проверки, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования.

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