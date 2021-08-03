Женщина застала мужа за интимом с 12-летней падчерицей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый 36-летний житель Заводского района с июня 2020 года по март 2021 года у себя в квартире, пользуясь моментами, когда он оставался наедине с падчерицей, 2009 года рождения, совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Все вскрылось 13 марта 2021 года, когда мать девочки, внезапно вошла в комнату, и застала очередной эпизод таких действий. Она побеседовала с ребенком, и девочка рассказал ей о совершенных в отношении нее отчимом действиях. Женщина не стала замалчивать историю и обратилась в полицию.

Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать доказательства совершенных преступлений.

Обвиняемый сейчас не признает вины и находится под стражей в ожидании суда, куда уже передано его уголовное дело.