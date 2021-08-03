За полгода саратовская прокуратура нашла 12 преступлений в сфере нацпроектов

Прокуратура Саратовской области сообщила о преступлениях в сфере нацпроектов за первые шесть месяцев 2021 года.

Всего в регионе за полгода зарегистрировано 12 таких преступлений. Пять из них – при реализации проекта «Демография», три – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», по одному – «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура». 11 из перечисленных инцидентов произошли в Саратове.

Восемь случаев были связаны с мошенничеством, два – с превышением должностных полномочий, по одному – с злоупотреблением должностных полномочий и халатностью.

Ущерб оценили более чем в 2,5 миллиона рублей.

По одному из до начала года зарегистрированных дел, связанных с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вынесли обвинительный приговор.

- При осуществлении надзора в указанной сфере выявлено на 4,9 % больше нарушений, чем за аналогичный период прошлого года. Принесено 50 протестов, внесено 221 представление, 66 лиц по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности, 11 лиц предостережено о недопустимости нарушений закона, в органы расследования направлены 16 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, - говорится в сообщении надзорного органа.

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