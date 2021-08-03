Массовое отключение воды затронуло четыре района Саратова

Сегодня, 3 августа, в четырех районах Саратова отключили холодную воду. «КВС» устраняют повреждения на трубопроводе.

В Кировском районе примерно до 8 вечера отключили воду по следующим адресам: Луговая, 40/60, 100, 62/70, Цветочная, 1, 3, 5, 7, 9, Старополянская, 3, 5, 7, 9; жилые дома по улицам: Краевая, 31, 1-й Ленинский пр., 18, Волочаевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, а также частные домовладения по улицам: Московская (от ул. Б.Садовая до ул. Краевая); Мурманская (от ул. Московская до ул. Посадского); Краевая (от ул. Московская до ул. Посадского); 1-й Ленинский пр. (от ул. Мурманская до ул. Стрельбище); Дружбы; Стрельбище; Земляная; 1-я и 2-я Земляные; Волочаевская; Вязовская; Кутякова (от ул. Мурманская до ул. Краевая); 3-й Цементный пр.; З-й и 4-й Нижние пр.; 3-й Цыганский пр.; Капитальная;

В Ленинском районе до 6 вечера нет воды в дома №№9 и 11 на Ламповой и до 8 вечера – на Саперной, 6, 6а-б; проспекте 50 Лет октября, 85 а-б.

В Октябрьском районе до 8 вечера не будет воды по следующим адресам: Дегтярная (от Набережной до ул. Чернышевского, четная сторона), Чернышевского, 54а, 54в; октябрьский

А в Волжском районе водоснабжение до 8 вечера ограничили водоснабжение абонентов: Б.Горная (от Радищева до Октябрьской, чётная сторона); Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская (все улицы – на участке от Б. Горной до Соколовой).

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