Житель Энгельса торговал поддельными тестами на коронавирус

В Саратовской области продавали поддельные результаты ПЦР-тестов

В Энгельсе Саратовской области задержали продавца фальшивых тестов на коронавирус. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, подозреваемый продавал ложные результаты тестов на COVID-19 лицам, планировавшим выехать за границу.

Поддельные справки мужчина изготавливал, используя графический редактор. Клиенты присылали ему свои данные в мессенджере и через 20 минут получали готовую справку.

Возбуждено дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

Подозреваемый вину признал. С него взяли обязательство об явке.

- В настоящее время полицейские проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление точного количества эпизодов противоправной деятельности фигуранта, а также установления лиц, воспользовавшихся данной услугой, - говорится в сообщении МВД.

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