Еще 15 саратовцев не пережили коронавирус

За прошедший день от коронавируса в Саратовской области скончались ещё 15 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Новая коронавирусная инфекция унесла жизни одиннадцати женщин и четверых мужчин в возрасте от 58 до 83 лет, - сообщили в региональном минздраве.

С начала пандемии в регионе от COVID-19 погибли 1 790 человек.

Напомним, за минувшие сутки на территории региона выявили 257 новых случаев заболевания коронавирусом.

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