Установлена личность напавшей на таксиста женщины в Энгельсе

Женщину нашли и пригласили на допрос

Развитие истории с нападением на таксиста-инвалида продолжается.

Напомним, в ночь на 2 августа жительница Энгельса в компании еще пятерых человек - троих взрослых и двух детей хотела доехать на улицу Маршала Василевского.

Водитель, 28-летний инвалид по слуху, отказался брать столько пассажиров и платить за перегруз, в ответ на что она начала избивать его и выражаться нецензурными словами. Все это попало на кадры видеорегистратора.

В региональном ГУ МВД корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что личность гражданки установлена. Ее вызвали для допроса.

Пока известно только что она 1981 года рождения, подробностей о том, чем она занимается или хотя бы о месте проживания еще нет.

Историей уже заинтересовались в прокуратуре области.