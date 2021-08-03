Женщина пыталась пробраться в дом к мужчине через окно и погибла от кровопотери

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В Екатериновском районе отвергнутая сожителем женщина попыталась забраться в дом через окно и погибла.

Драма произошла 2 августа в поселке Прудовой Екатериновского района.

По предварительным данным следователей СУ СКР по Саратовской области, 45-летняя местная жительница поссорилась с сожителем. В результате мужчина выпроводил сожительницу из дома и запер дверь.

- Женщина стала стучать по окнам, требуя, чтобы сожитель впустил ее. Затем она разбила стекло в одном из окон веранды, просунула руку внутрь и попыталась открыть дверь, но не смогла этого сделать. Полагая, что сожительница успокоилась, мужчина вышел за ней на улицу и обнаружил ее за домом с ранением в области подмышечной впадины. Он оказал ей первую помощь, наложив жгут и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики боролись за жизнь пострадавшей, однако, через непродолжительное время она скончалась, - рассказали в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стала массивная кровопотеря. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято соответствующее процессуальное решение.