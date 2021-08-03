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Общество3 августа 2021 9:03

257 саратовцев заразились коронавирусом за прошедший день

Выписали 218 человек
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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257 новых случаев коронавируса нашли на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего заразились 73 842 человека.

Выписали с начала пандемии 68 732 пациентов, за прошедший день – 218.

В Саратове нашли 87 новых случаев, в Энгельсском районе – 33, а в Балаковском – 20.

Среди заболевших 20 детей до 14 лет, четыре подростка 15-17-ти и 53 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 61 человека, бессимптомно переносят COVID-19 девять саратовцев.

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