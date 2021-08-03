Самыми популярными среди саратовцев питомцами оказались беспородные

Спрос на кошек в Саратове вырос на 8%
Фото: Александр Уриевский
Специалисты площадки «Авито» проанализировали, кому саратовцы отдают предпочтение – кошкам или собакам, а также вырос ли спрос на домашних питомцев во время локдауна.
В Саратове спрос на кошек вырос на 8%, а продавать их стали на 21% больше. Собаками в первом полугодии 2021-го интересовались на 2% чаще, а количество объявлений о продаже выросло на 37%.
В целом в России спросом больше пользуются беспородные кошки. 33% пользователей предпочли взять именно такое животное. В Саратове доля спроса на беспородных кошек составила 32%.
Но и породистые котята не остаются без внимания. Самыми популярными породами оказались: шотландская, британская, мейн-кун, бенгальская и канадский сфинкс.
Среди собак самыми популярными оказались также «двортерьеры». В Саратове таких объявлений было 16%. Из породистых спросом больше пользовались миниатюрные породы. Так, первыми оказались шпиц, йоркширский терьер и чихуахуа. Четвертое место у немецкой овчарки, а пятое – у той-терьера.
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