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Общество3 августа 2021 8:45

Самыми популярными среди саратовцев питомцами оказались беспородные

Спрос на кошек и собак за год вырос
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Спрос на кошек в Саратове вырос на 8%

Спрос на кошек в Саратове вырос на 8%

Фото: Александр Уриевский

Специалисты площадки «Авито» проанализировали, кому саратовцы отдают предпочтение – кошкам или собакам, а также вырос ли спрос на домашних питомцев во время локдауна.

В Саратове спрос на кошек вырос на 8%, а продавать их стали на 21% больше. Собаками в первом полугодии 2021-го интересовались на 2% чаще, а количество объявлений о продаже выросло на 37%.

В целом в России спросом больше пользуются беспородные кошки. 33% пользователей предпочли взять именно такое животное. В Саратове доля спроса на беспородных кошек составила 32%.

Но и породистые котята не остаются без внимания. Самыми популярными породами оказались: шотландская, британская, мейн-кун, бенгальская и канадский сфинкс.

Среди собак самыми популярными оказались также «двортерьеры». В Саратове таких объявлений было 16%. Из породистых спросом больше пользовались миниатюрные породы. Так, первыми оказались шпиц, йоркширский терьер и чихуахуа. Четвертое место у немецкой овчарки, а пятое – у той-терьера.

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