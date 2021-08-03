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Политика3 августа 2021 8:27

Николай Панков просит жителей Хвалынска присылать ему в Instagram проблемные тротуары

Также политик планирует обсудить с хвалынцами обустройство набережной и пляжа
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Николай Панков посетил Хвалынск

Сегодня, 3 августа, депутат Государственной Думы Николай Панков попросил жителей Хвалынска Саратовской области присылать ему в Instagram информацию о проблемах города.

- У Хвалынска есть все, чтобы стать одним из лучших курортов. Уникальной красоты места, великая река Волга, богатое культурное и архитектурное наследие. А сами хвалынцы достойны того, чтобы жить в красивом, современном городе. Володин прав: нужна программа, которая поможет решить эти вопросы в комплексе, - пишет политик.

Панков просит жителей Хвалынска помочь составить перечень самых проблемных тротуаров. Также депутат планирует обсудить с хвалынцами обустройство набережной с пляжем.

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