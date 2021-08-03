Через месяц Саратов может подать на «КВС» в суд

Саратовская администрация планирует судиться с «КВС». На исполнение своих обязательств компании дали месяц.

В своём Instagram мэр Михаил Исаев пишет, что необходимость судиться обусловлена невыполнением «Концессиями» предусмотренной соглашением модернизации коммунальной инфраструктуры, из-за чего жители города получают некачественную услугу.

- Так, только в 2019 году в полном объеме не реализовано строительство шести объектов, реконструкция 10 водопроводных комплексов, насосных станций, коллекторов, станции аэрации и др., - говорится в сообщении.

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