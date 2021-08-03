Кира Степанова осталась без медали на Олимпиаде в Токио

Кира Степанова

Спортсменка из Энгельса Кира Степанова остается без медалей на Олимпиаде в Токио.

Сегодня, 3 августа, рано утром по саратовскому времени прошли полуфинальные заезды байдарок-двоек на дистанции 500 метров.

Российская пара Кира Степанова и Варвара Баранова стали только седьмыми в своем заезде и не прошли в финал А, где поборются за медали. Чтобы включиться в эту борьбу, нужно было занимать в полуфинальном заезде место не ниже четвертого.

Россиянки выступят в финале В, где распределяться места с 9 по 16.

Степанова выступает на Олимпиаде за Краснодарский край, Саратовская область числится у нее в параллельном зачете.

Таким образом из трех спортсменов, которые представляли Саратовскую область на Олимпиаде в Токио, никто не смог побороться за медали. Ранее свои шансы упустили фехтовальщик Константин Лоханов и триатлонистка Александра Разаренова.