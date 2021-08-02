Радаев поручил министру ЖКХ вести реестр домов без горячей воды

На совещании губернатора Саратовской области Валерия Радаева с зампредами и профильными министрами поднимался вопрос об отсутствии горячей воды.

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачёв рассказал, что на сегодня горячей воды нет в 504 домах, в том числе она отключена с нарушением сроков в 109 многоквартирных домах.

Губернатор поручил министру вести реестр многоквартирных домов без горячей воды и взять под особый контроль восстановление водоснабжения после аварий.

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