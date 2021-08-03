Жутко жаркий день пришел в Саратовскую область

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 3 августа.

В регионе облачность переменная. Местами обещают кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Северо-Запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Напомним, МЧС также предупреждало о шквалистых усилениях до 15-20 м/с. Термометры в течение дня покажут от 33 до 38 градусов выше нуля, в Левобережье – до +40°С.

Ночью температура будет изменяться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.

В Саратове сейчас +21°С. К 10 утра воздух прогреется до +31°С, а днём будет до +35°С. Ночью температура опустится до +24°С. Ветер слабый, южного направления. Переменная облачность.

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