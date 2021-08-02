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Происшествия2 августа 2021 18:34

Центр Саратова стоит из-за ДТП на Московской

Очевидцы прислали в редакцию фото
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На Московской большая пробка

На Московской большая пробка

Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 2 августа, в центре Саратова произошло ДТП. Инцидент произошел около полутора часов назад.

Очевидцы прислали фото, на котором видно, как на пересечении Рахова и Московской не смогли разъехаться KIA Sportage и Lexus.

Машины перегородили две полосы в сторону Волги. Образовалась большая пробка.

Напомним, также из-за ДТП в Саратове сейчас не ходят четыре трамвайных маршрута.

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