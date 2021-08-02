Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2021 18:27

Прокурор области инициировал проверку после избиения таксиста в Энгельсе

Надзорный орган установит личности участников конфликта
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил начать проверку по факту избиения таксиста-инвалида в Энгельсе. Напомним, вчера ночью на слабослышащего таксиста, предварительно обматерив, напала некая Ольга. Мужчина отказывался везти пять человек. Всё происходило при двух детях.

- В настоящее время предстоит установить участников конфликта и опросить их по обстоятельствам произошедшего, по её результатам должностными лицами правоохранительного органа действиям пассажирки будет дана юридическая оценка на предмет наличия состава преступления либо административного правонарушения, - говорится в сообщении надзорного органа.

Ход проверки проконтролирует прокуратура. Напомним, также таксист обратился с заявлением в полицию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.