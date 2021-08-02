Прокурор области инициировал проверку после избиения таксиста в Энгельсе

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил начать проверку по факту избиения таксиста-инвалида в Энгельсе. Напомним, вчера ночью на слабослышащего таксиста, предварительно обматерив, напала некая Ольга. Мужчина отказывался везти пять человек. Всё происходило при двух детях.

- В настоящее время предстоит установить участников конфликта и опросить их по обстоятельствам произошедшего, по её результатам должностными лицами правоохранительного органа действиям пассажирки будет дана юридическая оценка на предмет наличия состава преступления либо административного правонарушения, - говорится в сообщении надзорного органа.

Ход проверки проконтролирует прокуратура. Напомним, также таксист обратился с заявлением в полицию.

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