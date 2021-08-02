Водолазы достали из реки Хопер в Балашовском районе тело мужчины

Из реки Хопер достали утопленника Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня, 2 августа, в Балашовском районе в селе Алмазово на реке Хопёр утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба облспаса.

Спасатели получили сигнал в 14:23. На место отправили водолазов, те достали тело из реки и передали его сотрудникам следственного комитета.

- На месте работают водолазы областной службы спасения, сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются, - говорится в сообщении облспаса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.