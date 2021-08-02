Самарец арендовал у брата дачу в Энгельсском районе и год синтезировал там наркотики

В Саратовской области вынесли приговор по делу о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила подробности.

Установлено, что в ноябре 2019 года 30-летний житель Самары вступил в занимающуюся продажей наркотиков в интернете организованную группу. Арендовав у старшего брата дачу в Энгельсском районе Саратовской области, подсудимый занялся там изготовлением запрещенных веществ.

В сентябре 2020-го из полученных от сообщников реактивов и прекурсоров самарец синтезировал более четырех килограммов наркотиков, которые потом расфасовал и «заложил» в Энгельсском районе.

- Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области, которые 30 сентября 2020 года в ходе обыска в лаборатории, а также в местах оборудованных мужчиной тайников изъяли более 4 кг синтетического наркотического средства и более 135 кг прекурсоров, - говорится в сообщении надзорного органа.

Суд дал мужчине 15 лет и три месяца строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

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