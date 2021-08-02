Из-за ДТП с троллейбусом в центре Саратова встали четыре трамвайных маршрута

В центре Саратова произошло ДТП с участием троллейбуса Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 2 августа, в Саратове произошло ДТП, из-за которого встал общественный транспорт.

Около 17:35 на пересечении Рахова и Советской Hyundai врезался в троллейбус №16.

В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети пишут, что из-за аварии прервалось движение трамваев №№3, 9, 10 и 11.

«Тройки» идут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка не идут. - Маршруты № 9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского пос. следуют только до Детского парка. Уважаемые пассажиры, ожидающие трамваи этих маршрутов в Мирном переулке, пожалуйста, пройдите на посадку к ост. «Детский парк», - говорится в сообщении дорожников.

Трамваи №11 идут от 6-го квартала до улицы Осипова.

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