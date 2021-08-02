День ВДВ отметили в Балакове крестным ходом и молебном

В Балакове прошел крестных ход
Сегодня, 2 августа, в Балакове Саратовской области региональное отделение «Боевого братства» провело мероприятие, приуроченное ко дню ВДВ.
Началось утром празднование с крестного хода, затем на мемориале балаковцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, прошел молебен в честь покровителя ВДВ пророка Ильи.
Десантники возложили цветы к памятнику
- У нас погибших шесть: два в Афганистане, три в Чечне и один в Сирии, - уточнил представитель Братства Михаил Уставов.
После хода и молебна прошла торжественная часть с награждением ветеранов-десантников, показательное выступление клуба рукопашного боя «Ровесник» и автопробег до обелиска погибшим в ВОВ, где возложили цветы и затем раздали сладкие подарки и конфеты всем присутствующим детям.
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