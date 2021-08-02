День ВДВ отметили в Балакове крестным ходом и молебном

В Балакове прошел крестных ход

Сегодня, 2 августа, в Балакове Саратовской области региональное отделение «Боевого братства» провело мероприятие, приуроченное ко дню ВДВ.

Началось утром празднование с крестного хода, затем на мемориале балаковцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, прошел молебен в честь покровителя ВДВ пророка Ильи.

Десантники возложили цветы к памятнику

- У нас погибших шесть: два в Афганистане, три в Чечне и один в Сирии, - уточнил представитель Братства Михаил Уставов.

После хода и молебна прошла торжественная часть с награждением ветеранов-десантников, показательное выступление клуба рукопашного боя «Ровесник» и автопробег до обелиска погибшим в ВОВ, где возложили цветы и затем раздали сладкие подарки и конфеты всем присутствующим детям.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.