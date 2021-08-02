В Энгельсе полиция занялась делом о нападении женщины на таксиста-инвалида

Нападение на таксиста зафиксировано на его регистратор

Полицейские Энгельса проводят проверку по факту нападения женщины на таксиста-инвалида.

Нападение произошло минувшей ночью, 2 августа. Женщина набросилась с кулаками на плохо слышащего таксиста. За то, что он отказывался везти слишком большое количество пассажиров.

В ту же ночь 28-летний мужчина написал заявление в полицию.

- МУ МВД РФ по городу Энгельсу проводит проверку по данному факту, - подтвердили нападение «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.