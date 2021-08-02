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Общество2 августа 2021 15:55

После прямой линии Радаева больница получила новую крышу, а Озинский район - пожарную машину

Источник:kp.ru
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Губернатор Радаев выделил денег на решение вопросов тех, кто обратился в ходе прямой линии

Губернатор Радаев выделил денег на решение вопросов тех, кто обратился в ходе прямой линии

На ремонт протекающей кровли Саратовской областной клинической больницы из резервного фонда регионального Правительства выделено 33,4 млн. рублей.

Озинскому району Саратовской области из этого же источника направлено 7,6 млн. рублей для закупки спецмашины для тушения пожаров.

Обе этих темы подняли в ходе прямой линии главы региона на минувшей неделе.

Главвврач больницы просила помочь с заменой кровли, а жительница Озинского района – укрепить действующую пожарную часть, приобрести машину с оборудованием для тушения многоэтажных домов.