На день ВДВ в Саратове перестали работать фонтаны

Фонтан на Волжской выключен

Сегодня, 2 августа, в день ВДВ в Саратове отключили почти все фонтаны.

Как сообщают наши корреспонденты, помимо закрытого на реставрацию «Одуванчика» также не работают и фонтаны у Саратовской консерватории и на Волжской. А фонтан на пересечении Рахова и Московской работает в «урезанном» режиме.

Фонтан у рынка на Рахова работает в «урезанном» режиме Фото: Дарья Васенина

Насколько известно «Комсомолке», сегодня в городе точно работает один фонтан – на 3-й Дачной.

В саратовской администрации заверили, что на сегодня планового отключения фонтанов для проведения каких-либо работ не предполагалось.

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