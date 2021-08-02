На день ВДВ в Саратове перестали работать фонтаны

Фонтан на Волжской выключен
Сегодня, 2 августа, в день ВДВ в Саратове отключили почти все фонтаны.
Как сообщают наши корреспонденты, помимо закрытого на реставрацию «Одуванчика» также не работают и фонтаны у Саратовской консерватории и на Волжской. А фонтан на пересечении Рахова и Московской работает в «урезанном» режиме.
Фонтан у рынка на Рахова работает в «урезанном» режиме
Фото: Дарья Васенина
Насколько известно «Комсомолке», сегодня в городе точно работает один фонтан – на 3-й Дачной.
В саратовской администрации заверили, что на сегодня планового отключения фонтанов для проведения каких-либо работ не предполагалось.
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