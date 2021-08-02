Родители саратовских школьников начали получать обещанные Путиным 10 тысяч

Валерию Радаеву рассказали о начале выплат на детей-школьников Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Сегодня, 2 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с управляющей региональным отделением Пенсионного фонда Оксаной Егоровой. Чиновники обсудили начало инициированных Президентом Владимиром Путиным выплат на детей-школьников.

От жителей Саратовской области поступило более 194 тысяч заявлений на выплаты по 10 тысяч на 258 706 детей. По 87% заявлений были приняты положительные решения. На выплаты выделили 2,5 млрд. рублей.

- По ряду заявлений приняты решения об отказе в осуществлении выплаты. Основная причина – одновременная подача заявления обоими родителями на одних и тех же детей, лишение родительских прав, указание в заявлениях неверных данных. По последней категории проводятся индивидуальная работа с заявителями, - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Сегодня деньги начали переводить заявителям. Попросить выплату можно до 1 ноября. Губернатор обозначил, что держит вопрос на контроле.

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