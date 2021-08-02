Возбуждено уголовное дело на бывшего замдекана СГАУ им.Вавилова за взятки от студентов

Взятки замдекана получала в течение четырех лет

В Саратове возбуждено уголовное дело о взятках в отношении бывшего заместителя декана СГАУ имени Вавилова.

Женщина, по данным следователей СУ СКР по Саратовской области, неоднократно лично получала от учащихся ВУЗа взятки через перечисления денег на счета принадлежащих ей банковских карт.

Всего, в период с сентября 2015 года по ноябрь 2019 года, она за способствование в получении студентами положительных оценок при сдаче экзаменов и зачетов, получила не менее 240 000 рублей.

Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Саратову.

Уголовное дело заведено по статье о получении взяток в особо крупном размере.