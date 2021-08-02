Володин поручил Панкову курировать тротуары, дороги и набережную с пляжем в Хвалынске

Вячеслав Володин встретился с жителями Хвалынского района. Он рассказал, что из Алексеевки поступают обращения о нехватке воды. Володин предложил региональным властям не строить дорогие сооружения, из-за которых увеличится оплата за воду для всех жителей, а рассмотреть альтернативные варианты. Он привел пример, как несколько лет назад удалось решить эту проблему в монастыре в Алексеевке.

Обсудили программу благоустройства Хвалынска. Вячеслав Володин предложил определить, какие тротуары необходимо привести в порядок в первую очередь. Курировать этот проект будет Николай Панков. А также заняться дорогами и набережной с пляжем.

Говорили и о развитии курортно-санаторной базы Хвалынска. Володин отметил, что в условиях пандемии многие стали отдыхать в своем регионе.

«Надо как можно быстрее принимать закон областной в отношении Хвалынска как района, где нам надо создавать условия для развития курортно-санаторной базы», – сказал он.