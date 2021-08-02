Сигнал о пожаре на заводе в Саратове оказался ложным

Днем 2 августа жителей Ленинского района Саратова взволновали мчащиеся с сиренами машины пожарной охраны.

Как стало известно "КП-Саратов", спецтехника мчалась на пожар, сигнал о котором получили с завода "Тантал".

В региональном МЧС уточнили, что техника выезжала на адрес проспект 50 лет Октября, 110А. Сразу семь спецавтомобилей прибыли к заводу, поскольку вызов был по одному из максимальных уровней сложности - №2.

- По прибытию техники пожарными очаг возгорания не обнаружен, отбой, - сообщили в региональном ГУ МЧС.