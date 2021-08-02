Саратов ждет жара до 40 градусов, грозы и ливни

Синоптик приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю.

Во второй половине дней этой недели ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни и, возможно, град. Ветер юго-западный, с поворотом на северо-западный – 6-11 метров в секунду, при грозах шквалы – до 20 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью составит от 18 до 23 градусов тепла, завтра днем – 35-40. В Саратове ночью 20-22, днем – 36-38. Завтра во второй половине дня ожидается кратковременный ливень с грозой и шквалами.

Температура воды на Волгоградском водохранилище на сегодняшнее утро составила 25,2 градусов.

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