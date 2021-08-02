Кира Степанова поборется за выход в финал по гребле на байдарках на Олимпиаде в Токио

Кира Степанова. Фото сайта администрации Энгельсского района

Спортсменка из Энгельса Кира Степанова вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

В квалификационных заездах по гребле на байдарках-двойках на дистанции 500 метров Кира вместе с Варварой Баранниковой показали второй результат и отобрались для участия в полуфинале.

Побороться за выход в финал в составе сборной России Кира сможет уже завтра, 3 августа. Начало полуфинальных заездов в 5.23 утра по саратовском времени.

Напомним, спортсменка из Энгельса Кира Степанова представляет на Олимпиаде в основном зачете Краснодарский край. Саратовская область числится у нее параллельным зачетом.