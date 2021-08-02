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Спорт2 августа 2021 12:03

Кира Степанова поборется за выход в финал по гребле на байдарках на Олимпиаде в Токио

Результат предварительного заезда позволил спортсменке из Энгельса пройти дальше
Источник:kp.ru
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Кира Степанова. Фото сайта администрации Энгельсского района

Кира Степанова. Фото сайта администрации Энгельсского района

Спортсменка из Энгельса Кира Степанова вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

В квалификационных заездах по гребле на байдарках-двойках на дистанции 500 метров Кира вместе с Варварой Баранниковой показали второй результат и отобрались для участия в полуфинале.

Побороться за выход в финал в составе сборной России Кира сможет уже завтра, 3 августа. Начало полуфинальных заездов в 5.23 утра по саратовском времени.

Напомним, спортсменка из Энгельса Кира Степанова представляет на Олимпиаде в основном зачете Краснодарский край. Саратовская область числится у нее параллельным зачетом.