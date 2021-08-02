Подростка с тяжелой травмой самолетом доставили из Алгая в Саратовскую больницу

Подростка самолетом доставили в Саратов

Пострадавший в ДТП подросток доставлен в саратовскую больницу самолетом, сообщает министерство здравоохранения области.

Напомним, что 31 июля в селе Александров-Гай произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Автомобиль «Лада Веста» столкнулся с мопедом, на котором ехали двое подростков. Один из из них был госпитализирован с различными травмами, второму медицинская помощь в больнице не потребовалась.

Травмированного юношу самолетом доставили из Алгая в областную детскую больницу с травмой ноги. Первоначальную помощь ему оказали в районной больнице, но характер травмы предполагал специализированные медицинские процедуры, которые не могли выполнить на месте. Учитывая тяжесть состояния пациента, медики приняли решение транспортировать его самолетом.

Перелет занял примерно один час 20 минут, в то время, как переезд на автомобиле длился бы около пяти часов. Во время перелета пациента сопровождала медицинская бригада, он нормально перенес полет и госпитализирован по прибытии. Ему оказаны необходимые медицинские процедуры и в ближайшее время назначена операция.