В Саратовской области от коронавируса умерла 30-летняя женщина

.

За минувшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни тринадзати жителей Саратовской области. Как уточнили в региональном минздраве, на утро 2 августа известно о смерти восьми женщин и пятерых мужчин в возрасте от 30 до 82 лет.

Скончавшаяся молодая женщина, 30 лет, лежала в коронавирусном госпитале. КТ выявил у нее двустороннюю вирусную пневмонию. Заболевание протекало тяжело, усугубилось пневмотораксом, эмфмземой. Также имеющаяся сопутствующая патология и системное заболевание усугубили течение заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Саратовской области умерло 1775 человек.

Среди умерших нет вакцинированных против коронавирусной инфекции.