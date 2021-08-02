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Общество2 августа 2021 11:07

В Саратовской области от коронавируса умерла 30-летняя женщина

От коронавируса за сутки умерли еще 13 жителей Саратовской области
Источник:kp.ru
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За минувшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни тринадзати жителей Саратовской области. Как уточнили в региональном минздраве, на утро 2 августа известно о смерти восьми женщин и пятерых мужчин в возрасте от 30 до 82 лет.

Скончавшаяся молодая женщина, 30 лет, лежала в коронавирусном госпитале. КТ выявил у нее двустороннюю вирусную пневмонию. Заболевание протекало тяжело, усугубилось пневмотораксом, эмфмземой. Также имеющаяся сопутствующая патология и системное заболевание усугубили течение заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Саратовской области умерло 1775 человек.

Среди умерших нет вакцинированных против коронавирусной инфекции.