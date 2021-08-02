Еще одно уголовное дело возбуждено против руководства Саратовского полиграфкомбината

Саратовские следователи СУ СКР предъявили обвинение одному из руководителей акционерного общества, который управлял недвижимостью комбината, принадлежащего этому АО.

Как установлено следствием, в период с сентября 2019 года по июнь 2021 года управляющий получил от директора коммерческой организации частями взятку в 439 000 рублей, за предоставление беспрепятственного пользования помещением комбината без заключения договора аренды. Управляющий заключен под домашний арест, свою вину он признал

Теперь на него заведено еще одно аналогичное уголовное дело об очередной взятке.

В период с октября 2018 года по июнь 2021 года он получил от директора ООО частями 153 000 рублей за незаконное предоставление в пользование помещения комбината без заключения договора аренды.

Оба эпизода выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным «КП-Саратов» речь идет об одном из руководителей Саратовского полиграфкомбината.

Напомним, ранее уголовные дела были заведены и обвинения предъявлены замдиректору полиграфкомбината Денису Сысоеву. Следствие считает, что он получил взятками в общей сложности почти 8 млн рублей.