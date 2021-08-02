Поселок и несколько улиц в Саратове остались до вечера без воды

Сегодня, 2 августа, в двух районах Саратова отключили холодную воду. «Концессии водоснабжения» ведут работы.

До 18 часов ограничили водоснабжение жителям расположенного в Ленинском районе поселке Нефтегорский. Также воды не будет в домах с 32-го по 34-й на Тархова.

А во Фрунзенском районе для ремонта на Шелковичной, 211 воду отключили в домах с 190 по 224 на этой улице, а также на Лысой горе. Вернуть водоснабжение обещают также к 6 вечера.

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