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Общество2 августа 2021 9:34

В Саратове скончалась ученый-лингвист Надежда Тимофеева

На протяжении 20 лет она возглавляла кафедру «Переводоведение и межкультурная коммуникация» в СГТУ
Источник:kp.ru
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Надежда Тимофеева

Надежда Тимофеева

В Саратове после тяжелой болезни на 58 году жизни 2 августа скончалась Надежда Павловна Тимофеева.

Надежда Тимофеева стала основателем кафедры «Переводоведение и межкультурная коммуникация» в СГТУ и была ее бессменным руководителем на протяжении 20 лет.

- Вся жизнь Надежды Павловны Тимофеевой – яркий пример беззаветного служения избранному делу, верности высоким идеалам и убеждениям. Она до последнего дня работала на кафедре «Переводоведение и межкультурная коммуникация», являлась автором 75 научных трудов, подготовила тысячи квалифицированных специалистов, трудящихся по всей стране.

Надежда Павловна была одним из ведущих ученых-лингвистов области, - сообщили в СГТУ.

Церемония прощания с Надеждой Тимофеевой состоится 3 августа по адресу: ул. Одесская, д. 5б, кв. 16. в 11.00.