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Общество2 августа 2021 9:17

Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились 255 человек

Выздоровели 192 пациента
Источник:kp.ru
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К утру 2 августа в Саратовской области еще 255 человек заразились коронавирусом.

Больше всего новых случаев в Саратове – 105, в Энгельсском районе – 43, в Балаковском – 16.

Среди новых пациентов 79 человек в возрасте старше 60 лет, а также 18 детей не старше 14 лет. У большинства заболевших диагностированы признаки ОРВИ, пневмония у 75 человек.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет в Саратовской области 73 585 человек. Выздоровели 68514 человек, за сутки — 192.