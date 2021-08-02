Власти Энгельса много лет игнорируют просьбы жителей закрыть опасные провалы в канализацию

Вчера, 1 августа, в Instagram местные жители пожаловались на многолетнее игнорирование проблем энгельсской администрацией.

Покровчане пишут, что с 2019 года чиновники обещают обустроить канализацию на Комсомольской и 2-й Комсомольской, но, несмотря на все обращения, проблема остается нерешенной – на улицах выкопаны незакрытые траншеи, по которым течет зловонная «река».

С 2019 года местным жителям обещают сделать канализацию

- А ведь как хотелось бы быть патриотом! Радоваться, когда строят парки за миллиарды рублей за окраиной города, но выходишь из дома и видишь это, - пишет автор поста.

Несмотря на все обращения и обещания, вопрос остается нерешенным

В комментариях местные жители присоединяются к возмущению горожанки и пишут, что из-за вышеописанной траншеи невозможно даже спокойно отпустить детей погулять. Даже на прикрепленном видео женщина чуть не падает в «систему водоотведения».

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