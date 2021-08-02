Жители Энгельса заметили в лесу одичавшего сервала

Жители Энгельса Саратовской области заметили в лесу дикую африканскую кошку. Видео с сервалом выложили в сеть.

На записи видно, как меж покровских берез гуляет дикое животное. Автор видео попыталась подозвать кошку, но тщетно.

В комментариях пишут, что сервал уже не первый год гуляет по лесу. Одни считают, что животное сбежало от хозяев, другие – что кошка на самовыгуле и домой всё же возвращается. Многие удивились, как африканское животное смогло пережить русскую зиму.

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