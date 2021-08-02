Саратовским бюджетникам будут платить до 65 тысяч

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о повышении зарплат для бюджетников.

- 1 августа 99 тысяч специалистов: учителей, воспитателей, медиков, работников учреждений культуры, соцзащиты получат десятипроцентную прибавку к заработной плате, - цитирует главу региона его пресс-служба.

Текущий прогноз Банка России гласит, что инфляция в 2021 году составит от 4,7 до 5,2%.

До 32 522 вырастет зарплата у педагогов, преподавателей и мастеров производственного обучения, работников учреждений культуры, соцработников, среднего и младшего медперсонала.

Педагоги дополнительного образования получат надбавку до 33 100 рублей, а педагоги дошкольных образовательных организаций будут получать 29 855.

Имеющим высшее образование врачам и работникам медорганизаций планируют платить до 65 044 рублей.

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