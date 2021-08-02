В Саратове найден автомобиль с трупом женщины на заднем сиденье

Тело женщины было найдено в машине Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова убили женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело.

Тело 28-летней жертвы было найдено на заднем сиденье автомобиля, припаркованного у дома №18 по улице Зенитная. Машина стояла в гаражном массиве, где ее обнаружили 1 августа.

По версии следствия, убийцей мог стать 32-летний муж погибшей. Он задержан, с ним проводят следственные действия и решается вопрос об аресте.

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