В Саратове найден автомобиль с трупом женщины на заднем сиденье

Тело женщины было найдено в машине
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Кировском районе Саратова убили женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело.
Тело 28-летней жертвы было найдено на заднем сиденье автомобиля, припаркованного у дома №18 по улице Зенитная. Машина стояла в гаражном массиве, где ее обнаружили 1 августа.
По версии следствия, убийцей мог стать 32-летний муж погибшей. Он задержан, с ним проводят следственные действия и решается вопрос об аресте.
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