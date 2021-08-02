В Красноармейске электромонтера убило током

Рабочего убило током в Красноармейске
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Красноармейске Саратовской области погиб 37-летний электромонтер.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия произошла 30 июля во время работ по подключению счетчика в частном доме.
Работы проводила ресурсоснабжающая организация. По версии следствия, мужчина поднялся к столбу электропередач на гидроподъемнике и во время подведения проводов его ударило током.
Пострадавший был госпитализирован без сознания и вскоре скончался в больнице.
Начата доследственная проверка, следователь СК осмотрел место происшествия. Установлено, что причиной смерти стал удар током.
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