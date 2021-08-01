Экскаватор остановил движение троллейбусов в Саратове на несколько часов

В Саратове троллейбусное сообщение было частично парализовано на половину дня в воскресенье, 1 августа.

На Привокзальной площади около 15.00 экскаватор оборвал несколько линий троллейбусной сети и умудрился так намотать провода на себя, что приехавшая аварийная бригада потратила на его распутывание и подключение сети несколько часов.

Видео прислали в редакцию КП-Саратов очевидцы происшествия.

Все это время стояли троллейбусы основных маршрутов – №№ 9, 10, 15.

Также в течение более часа прерывалось движение междугороднего троллейбуса Саратов-Энгельс маршрута №109.

Как стало известно «КП-Саратов», долгое ожидание связано также с работой ГИБДД и установлением степени ответственности владельцев и водителя экскаватора.