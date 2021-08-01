На турбазах в Энгельсе утонули люди

Тело молодого человека вытащили на берег водолазы Фото: Саратовская областная служба спасения

Из Волги вечером 1 августа спасатели достали тело утонувшего мужчины. ЧП произошло на одной из турбаз Энгельса.

Вызов дежурному облспаса поступил в 17.14.

Прибывшие водолазы областной службы спасения достали из реки тело 22-летнего молодого человека. Его забрала следственно-оперативная группа следственного комитета, которая проводит проверку по факту гибели человека.

В следственном комитете тем временем сообщили о гибели еще одного отдыхающего на одной из турбаз Энгельса.

Его вытащили без участия спасателей очевидцы происшествия и вызвали скорую. Однако спасенный вроде бы мужчина скончался до приезда медиков.

- По предварительным данным, 1 августа 59-летний мужчина отдыхал с компанией на одной из турбаз города Энгельса. В дневное время он направился искупаться и стал тонуть. Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено, - сообщили в региональном СУ СКР.