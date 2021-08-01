Похазников: Уверен, повторная проверка воды откроет купание на новом пляже

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Антон Похазников, руководитель МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова», которая отвечает за работу нового пляжа на набережной в Саратове рассказал о работах, которые предписал провести Роскомнадзор. Ранее взятые пробы воды привели к тому, что купание на пляже запретили.

- В Саратове в последние дни установилась жаркая погода, вчера город накрыл залповый дождь. Однако мы не прекращаем работу. Принят весь комплекс мер, которые нам рекомендовал Роспотребнадзор: обеспечен контроль за регулярной очисткой пляжа, причем это не только сбор случайного мусора, но и обработка пляжного оборудования. Мы дезинфицируем контактные поверхности и рекомендуем соблюдать социальную дистанцию.

Знаю, что в СМИ муссируется информация о запрете купания. Ещё раз хочу подчеркнуть, что это связано исключительно с природными явлениями - так называемым «цветением» воды. Температура воздуха снизилась, «цветение» должно пойти на спад. Уверен, что проверка повторных проб воды в местах купания и песка покажет, что общественная территория снова готова стать из солярия полноценным пляжем, - прокомментировал директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» Антон Похазников.