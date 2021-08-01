В Заводском районе Саратова произошло смертельное ДТП

Авария в Заводском районе 1 августа 2021 года Фото: ГИБДД по Саратову

В ДТП в Заводском районе Саратова погиб мужчина.

Авария произошла днем 1 августа около 12.30.

По предварительным данным ГИБДД Саратова, 36-летний водитель легкового Volkswagen не справился с управлением и допустил съезд с дороги, в Заводском районе Саратова.

В результате автомобиль несколько раз перевернулся. Прибывшие медики госпитализировали водителя машины. На месте от полученных травм скончался пассажир, 33-летний мужчина.